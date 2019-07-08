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«Обнять и отпустить на небо»: Орлова почтила память Фриске

Певица опубликовала на личной страничке в Instagram архивный кадр, на котором она запечатлена в компании ныне покойной Жанны Фриске.

«Обнять и отпустить на небо»: Орлова почтила память Фриске
Певица Ольга Орлова с родственниками покойной Жанны Фриске (Фото: Евгения Гусева/"КП")

Дружба между Жанной Фриске и Ольгой Орловой зародилась еще в группе «Блестящие», но даже когда исполнительницы покинули коллектив, они сохранили теплые отношения. Родив первенца, Жанна предложила Ольге стать крестной мамой ее сына Платона. А после кончины артистки мальчик стал жить с отцом  — шоуменом Дмитрием Шепелевым.

Экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске скончалась от неоперабельной опухоли головного мозга 8 июля 2015 года. Прошло уже четыре года со дня смерти исполнительницы, однако Ольга Орлова, наряду с самыми близкими родственниками, чтит память артистки. На личной страничке в Instagram ведущая «Дома-2» опубликовала архивный кадр из личного альбома, на котором она запечатлена с ныне покойной подругой.

«Хоть на минуточку хочу тебя вернуть,
Хоть на секундочку тебя увидеть мне бы!
Сказать: «Скучаю так, что не могу уснуть,
Обнять, поцеловать и отпустить на небо…» — такими строками певица сопроводила свой снимок с Жанной Фриске.

Напомним, что в апреле сыну исполнительницы Платону исполнилось шесть лет. Дмитрий Шепелев, ведущий программы «На самом деле», старается как можно больше времени уделять сыну, несмотря на плотный съемочный график.

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«Обнять и отпустить на небо»: Орлова почтила память Фриске
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