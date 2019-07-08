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Отец Фриске сообщил, что Шепелев залил замок ее квартиры клеем

Владимир отметил, что по-прежнему не доверяет телеведущему.

Отец Фриске сообщил, что Шепелев залил замок ее квартиры клеем
Владимир Фриске возмущен поведением Шепелева/globallookpress.com

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир сообщил, что телеведущий и муж его дочери Дмитрий Шепелев залил замок в ее московской квартире клеем. Как рассказал мужчина, он вместе с женой приехал в элитный столичный комплекс, чтобы забрать счета за коммунальные услуги. Однако возникла трудность с попаданием в жилье.

Шепелев борется за квартиру Фриске/globallookpress.com

В итоге Владимиру Фриске пришлось вскрывать дверь и менять замок – скважина была залита клеем. Как считает отец Жанны Фриске, кроме Дмитрия это никто не мог сделать. На территорию элитного комплекса посторонним не попасть.

Владимир Фриске отметил, что Шепелев звонил ему и кричал, что их с Жанной сын Платон законный наследник и имеет долю в квартире певицы. Сам Владимир с этим спорить не собирается. Но он отметил, что ребенку пока еще нет восемнадцати лет. «Диме мы не доверяем. Когда Жанна болела, он поселил в ее московской квартире своих родителей. Мы узнали об этом уже по факту», — рассказал Владимир Фриске.

Также мужчина сообщил, что Дмитрий Шепелев за бесценок продал особняк, в котором была и их доля. Он выручил на этой сделке 7 миллионов рублей. Сейчас Владимир Фриске с адвокатами выясняют, как телеведущему удалось продать огромный коттедж, который полностью ему не принадлежал, сообщает «СтарХит».

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Отец Фриске сообщил, что Шепелев залил замок ее квартиры клеем
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