НОВОСТИ

«Ласковый май» навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии

Продюсер коллектива Андрей Разин нецензурно выругался в адрес журналиста Георгия Габунии.

«Ласковый май» навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии
Андрей Разин раскритиковал грузинского журналиста/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в социальных сетях сообщил, что его коллектив больше никогда не поедет в Грузию с гастролями. Поводом послужила нецензурная лексика в адрес президента России Владимира Путина со стороны журналиста Георгия Габунии.

Группа «Ласковый май», как уверяет Разин, больше не появится в Грузии/globallookpress.com

Любопытно, что Андрей Разин также не обошелся в своей речи без оскорблений. Грузинского корреспондента он назвал подонком и нелюдью. «Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось. Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду. И родила же какая-то… это чудовище! Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что накануне вечером грузинский журналист в своей авторской программе несколько раз оскорбил президента России Владимира Путина. Многие жители Грузии выразили свое возмущение. В этот же вечер они пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего, а также генерального директора «Рустави-2» Нику Гварамию.

Чуть позже представители телекомпании принесли официальные извинения за нецензурную лексику в эфире. Между тем грузинский телеканал «Рустави-2» на какое-то время после инцидента даже прекращал свое вещание.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РазинГеоргий ГабунияГрузиягруппа "Ласковый май"Телеканал "Рустави-2"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ласковый май» навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии
Интересно?
Поделись с друзьями: