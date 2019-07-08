«Ласковый май» навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в социальных сетях сообщил, что его коллектив больше никогда не поедет в Грузию с гастролями. Поводом послужила нецензурная лексика в адрес президента России Владимира Путина со стороны журналиста Георгия Габунии.

Любопытно, что Андрей Разин также не обошелся в своей речи без оскорблений. Грузинского корреспондента он назвал подонком и нелюдью. «Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось. Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду. И родила же какая-то… это чудовище! Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что накануне вечером грузинский журналист в своей авторской программе несколько раз оскорбил президента России Владимира Путина. Многие жители Грузии выразили свое возмущение. В этот же вечер они пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего, а также генерального директора «Рустави-2» Нику Гварамию.

Чуть позже представители телекомпании принесли официальные извинения за нецензурную лексику в эфире. Между тем грузинский телеканал «Рустави-2» на какое-то время после инцидента даже прекращал свое вещание.