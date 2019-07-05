Андрей Разин рассказал о состоянии прооперированного Юрия Шатунова

По словам продюсера, на сцене артист появится не раньше октября.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram рассказал о состоянии солиста коллектива Юрия Шатунова, который был прооперирован в одной из московских клиник. Как он заметил, певец ближайшие полторы-две недели проведет в больнице. На сцене Шатунов появится не раньше, чем в октябре. Разин выразил надежду, что певец сможет вернуться к гастрольному туру, который сейчас пришлось прервать.

Как сказал продюсер, операция состоялась 4 июля в 8 часов утра. Разин выразил признательность всем врачам, а в особенности министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Она лично контролировала сложившуюся ситуацию.

Своего коллегу Андрей Разин назвал настоящим бойцом. Артист, как выяснилось, на обезболивающих препаратах отработал концерт в Сочи и только после этого вылетел в Москву. Операция, как заверил Андрей Разин, прошла успешно.

Юрий Шатунов на ногах перенес простуду, и осложнения проявились в виде сильнейшей зубной боли. На обезболивающих певец провел несколько концертов. Рентген показал, что у Юрия воспаление левой гайморовой пазухи, после чего и было назначено хирургическое вмешательство.