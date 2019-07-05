НОВОСТИ

Андрей Разин рассказал о состоянии прооперированного Юрия Шатунова

По словам продюсера, на сцене артист появится не раньше октября.

Андрей Разин рассказал о состоянии прооперированного Юрия Шатунова
Юрий Шатунов проведет в больнице две недели/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram рассказал о состоянии солиста коллектива Юрия Шатунова, который был прооперирован в одной из московских клиник. Как он заметил, певец ближайшие полторы-две недели проведет в больнице. На сцене Шатунов появится не раньше, чем в октябре. Разин выразил надежду, что певец сможет вернуться к гастрольному туру, который сейчас пришлось прервать.

Как сказал продюсер, операция состоялась 4 июля в 8 часов утра. Разин выразил признательность всем врачам, а в особенности министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Она лично контролировала сложившуюся ситуацию.

Своего коллегу Андрей Разин назвал настоящим бойцом. Артист, как выяснилось, на обезболивающих препаратах отработал концерт в Сочи и только после этого вылетел в Москву. Операция, как заверил Андрей Разин, прошла успешно.

Юрий Шатунов на ногах перенес простуду, и осложнения проявились в виде сильнейшей зубной боли. На обезболивающих певец провел несколько концертов. Рентген показал, что у Юрия воспаление левой гайморовой пазухи, после чего и было назначено хирургическое вмешательство.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РазинВероника Скворцовагруппа "Ласковый май"СочиЮрий Шатунов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Андрей Разин рассказал о состоянии прооперированного Юрия Шатунова
Интересно?
Поделись с друзьями: