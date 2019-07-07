НОВОСТИ

Джанабаева показала возмужавшего сына от Валерия Меладзе

Снимок экс-солистки группы «ВИА Гра» с 15-летним Константином привлек внимание и Дениса Клявера.

Джанабаева показала возмужавшего сына от Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Globallookpress.com)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» — 40-летняя Альбина Джанабаева — опубликовала на личной страничке в Instagram свежий кадр, на котором она запечатлена вместе с возмужавшим сыном Константином. В феврале юноше исполнилось пятнадцать лет. То, как подрос старший отпрыск Альбины Джанабаевой заметил и певец Денис Клявер.

«Мужчина», — лаконично отметил артист, оценив фото возлюбленной Валерия Меладзе с сыном-подростком.

Напомним, что у самого Клявера есть 17-летний сын Тимофей. В этом году, как и сыновья музыкального продюсера Яны Рудковской — наследник исполнителя окончил школу и получил аттестат зрелости. Сам певец вместе с мамой юноши Юлией присутствовал на школьной линейке.

Также снимками с выпускниками делилась и возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Бизнесвумен поздравила сына Николая и пасынка Андрея с вступлением во взрослую жизнь.

Альбина Джанабаева с сыном
Альбина Джанабаева с сыном Константином (Фото: Instagram.com/albinadzhanabaeva)

«15-летний капитан», — подписала совместное фото с сыном Альбина Джанабаева.

После появления на свет отпрысков, певица стала больше времени уделять своей семье. Исполнительнице удалось стать для мужа надежным тылом. У пары также есть пятилетний сын Лука.

Денис Клявер оценил снимок Альбины Джанабаевой с сыном
Денис Клявер не оставил без внимания снимок Альбины Джанабаевой с сыном от Валерия Меладзе (Фото: Instagram.com/albinadzhanabaeva)

«Ничто так не украшает молодую и красивую женщину, как взрослый красавец сын», «Какой же он у вас красавчик. Где такого найти?!» — такие комментарии появились на страничке певицы.

Сама Альбина утверждала, что ее сыновья считают отца неоспоримым авторитетом и всегда с уважением относятся к имению старших членов семьи. В ответ сама певица старается прислушиваться к своим мальчикам, доверяя их суждению.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзезвездные дети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джанабаева показала возмужавшего сына от Валерия Меладзе
Интересно?
Поделись с друзьями: