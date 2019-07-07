Джанабаева показала возмужавшего сына от Валерия Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» — 40-летняя Альбина Джанабаева — опубликовала на личной страничке в Instagram свежий кадр, на котором она запечатлена вместе с возмужавшим сыном Константином. В феврале юноше исполнилось пятнадцать лет. То, как подрос старший отпрыск Альбины Джанабаевой заметил и певец Денис Клявер.

«Мужчина», — лаконично отметил артист, оценив фото возлюбленной Валерия Меладзе с сыном-подростком.

Напомним, что у самого Клявера есть 17-летний сын Тимофей. В этом году, как и сыновья музыкального продюсера Яны Рудковской — наследник исполнителя окончил школу и получил аттестат зрелости. Сам певец вместе с мамой юноши Юлией присутствовал на школьной линейке.

Также снимками с выпускниками делилась и возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Бизнесвумен поздравила сына Николая и пасынка Андрея с вступлением во взрослую жизнь.

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«15-летний капитан», — подписала совместное фото с сыном Альбина Джанабаева.

После появления на свет отпрысков, певица стала больше времени уделять своей семье. Исполнительнице удалось стать для мужа надежным тылом. У пары также есть пятилетний сын Лука.

«Ничто так не украшает молодую и красивую женщину, как взрослый красавец сын», «Какой же он у вас красавчик. Где такого найти?!» — такие комментарии появились на страничке певицы.

Сама Альбина утверждала, что ее сыновья считают отца неоспоримым авторитетом и всегда с уважением относятся к имению старших членов семьи. В ответ сама певица старается прислушиваться к своим мальчикам, доверяя их суждению.