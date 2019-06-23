40-летняя Джанабаева отметилась в пудровом платье-пальто

Еще в апреле Альбина Джанабаева отпраздновала свое 40-летие. Несколькими часами ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала свежие кадры, на которых она была запечатлена в светло-розовом пудровом платье-пальто. Певица акцентировала внимание на свой талии, подчеркнув ее пояском. Образ исполнительницы дополнили солнезащитные очки.

К слову, еще девять месяцев назад на сентябрьской неделе моды в Нью-Йорке были представлены первые тенденции на сезон весна-лето — 2019. В приоритете оказалась нейтральная палитра. Дизайнер с мировым именем Том Форд отдал предпочтение цвету пудры. В новой коллекции им были использованы все оттенки бежевого — от нежно-розового румянца до слоновой кости.

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И Анастасия Волочкова уже появлялась на публике в платье розовой пудры. Балерина примерила приталенное платье с декольте и длинными рукавами. Артистка дополнила наряд массивными босоножками на платформе и крупным перстнем.

Заговорив о стройной фигуре и диетах, возлюбленная певца Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева призналась, что утром за двадцать минут до еды, она выпивает чайную ложку льняного масла, а вечером через двадцать минут после ужина еще одну.

«Через неделю можно увеличить до столовой ложки. Естественно, один прием не окажет никакого воздействия, чтобы заметить результаты, нужна система», — приводит 7days.ru слова Альбины Джанабаевой.

Также исполнительница подметила, что в идеале еще нужно отказаться от «вкусных», но бесполезных продуктов — от сдобы, жареной и жирной пищи. Зато никакого запрета на мясо, овощи, рыбу и фрукты.