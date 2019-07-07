Наташа Королева путешествует по стране на частном самолете

Наташа Королева выступила с концертом в Архангельской области. 46-летняя певица осуществляла перелет по стране на частном джете. Звезда опубликовала снимок из аэропорта, позируя на фоне самолета в спортивном костюме со своим собственным изображением.

«Небо. Самолет. Девушка», – подписала фото артистка.

«Наталья, откуда у вас частный самолёт?», – поинтересовались фолловеры у звезды. Но Наташа Королева оставила этот вопрос без внимания.

Другие поклонники высказали мнение, что певица достойна путешествия на частном самолете.

«Пугачевой только машину подогнали на вокзал, а Наташе – самолет. Так держать», – прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, 1 июня артистка с размахом отметила очередной день рождения. Певица дала сольный концерт в театре «Русская песня». Поздравить ее пришли близкие и друзья, среди которых были ее муж Тарзан, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, а также вдова Иосифа Кобзона Нелли.