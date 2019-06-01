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Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

По случаю дня рождения певица дала концерт в театре «Русская песня».

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
Наташе Королевой исполнилось 46 лет. Фото: globallookpress.com

В девяностые годы песни Наташи Королевой звучали буквально везде, но и спустя много лет она остается одной из самых популярных звезд на российской эстраде. Накануне неувядающая певица весело отпраздновала 46-летие, а компанию ей составили близкие и друзья.

В честь дня рождения артистка дала концерт в театре «Русская песня». После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин. Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву. На фото можно увидеть саму сияющую именинницу и окружающих ее знаменитостей.

Фото: Instagram@ngbabkina

Сыну Королевой и Сергея Глушко Архипу уже исполнилось 17 лет. Тем не менее, нестареющая звездная мама легко может дать фору молодежи, учинив какую-нибудь смешную выходку. Так, накануне певица устроила зажигательные танцы с элементами стриптиза. На видео, которое исполнительница разместила в соцсети, она отплясывает перед камерой, одетая в канареечно-желтый пиджак и розовый парик.

«Я твое торнадо, твоя Кассиопея», – спела звезда. В ответ адресат послания, которым, конечно же, оказался Тарзан, трогательно признался ей в любви и поздравил с днем рождения.

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Тэги:

день рожденияНадежда БабкинаНаташа КоролеваНелли КобзонСергей ГлушкоТарзан
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Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
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