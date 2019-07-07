В Словении назвали «позором» новую деревянную статую Мелании Трамп

Недалеко от родного города Мелании Трамп — словенской Севницы — установили необычную деревянную статую, посвященную первой леди США. Скульптура в человеческий рост одета в голубое платье, повторяющее то, в котором Мелания появилась на инаугурации своего мужа.

Неудивительно, что статуя появилась именно вблизи родного города первой леди США, ведь многие жители Словении очень гордятся тем, что их соотечественница добилась таких высот и стала женой американского президента.

При этом само исполнение объекта многие местные жители не поняли. Словенцы сочли деревянную скульптуру несуразной, а некоторые даже назвали ее «позором».

Bizarre statue of Melania Trump erected in Slovenia https://t.co/pKbrGAtZFa pic.twitter.com/wuTsGnB3pM — New York Post (@nypost) July 5, 2019

«Статуя совершенно не выглядит, как Мелания, а больше напоминает Смурфетту (персонаж из мультифильма «Смурфы» — ред.). Это позор», — сказал один из местных жителей.

Студент архитектуры по имени Ника отметил, что если задачей создателей этой скульптуры была пародия на Меланию, то им это удалось, пишет New York Post.

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Напомним, несколько дней назад в США отмечали День независимости. На этот праздник Мелания Трамп решила надеть белоснежное платье Caroline Herrera с тонкими разноцветными горизонтальными полосами. Некоторые пользователи Сети увидели в наряде первой леди США тайные знаки.