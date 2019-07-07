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В Словении назвали «позором» новую деревянную статую Мелании Трамп

По словам местных жителей, скульптура больше напоминает персонажа комиксов Смурфетту.

В Словении назвали «позором» новую деревянную статую Мелании Трамп
Мелания Трамп / Global look press

Недалеко от родного города Мелании Трамп — словенской Севницы — установили необычную деревянную статую, посвященную первой леди США. Скульптура в человеческий рост одета в голубое платье, повторяющее то, в котором Мелания появилась на инаугурации своего мужа.

Неудивительно, что статуя появилась именно вблизи родного города первой леди США, ведь многие жители Словении очень гордятся тем, что их соотечественница добилась таких высот и стала женой американского президента.

При этом само исполнение объекта многие местные жители не поняли. Словенцы сочли деревянную скульптуру несуразной, а некоторые даже назвали ее «позором».

«Статуя совершенно не выглядит, как Мелания, а больше напоминает Смурфетту (персонаж из мультифильма «Смурфы» — ред.). Это позор», — сказал один из местных жителей.

Студент архитектуры по имени Ника отметил, что если задачей создателей этой скульптуры была пародия на Меланию, то им это удалось, пишет New York Post.

Напомним, несколько дней назад в США отмечали День независимости. На этот праздник Мелания Трамп решила надеть белоснежное платье Caroline Herrera с тонкими разноцветными горизонтальными полосами. Некоторые пользователи Сети увидели в наряде первой леди США тайные знаки.

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В Словении назвали «позором» новую деревянную статую Мелании Трамп
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