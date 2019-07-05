Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

По случаю Дня независимости первая леди США вышла в свет в одеянии от Caroline Herrera.

Накануне, 4 июля, в США отмечали главный государственный праздник – День независимости. По этому случаю в Вашингтоне прошли масштабные торжества, главными участниками которого стали, конечно, президент Дональд Трамп и его жена Мелания.

Именно к ней, а вернее, к ее наряду, было приковано внимание публики. Первая леди вышла в свет, как всегда, с безукоризненным макияжем от Николь Брил, а в качестве праздничного наряда на этот раз Мелания выбрала белоснежное платье Caroline Herrera, которое было отделано тонкими разноцветными горизонтальными полосами.

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы. Кто-то сравнивал наряд Мелании с листами разлинованной бумаги, некоторые отмечали, что первая леди явно перепутала День независимости с Олимпиадой. Другие посчитали, что разноцветные полосы явно свидетельствуют о том, что первая леди выражает поддержку ЛГБТ-сообществу.

больше по теме Мелания Трамп спустила на платье для встречи с принцем Уэльским более 8000 долларов Для торжественного ужина супруга американского президента выбрала красный наряд от Givenchy.

Но дальше всех зашел комментатор, решивший, что наряд Мелании Трамп выполнен в «русском стиле». Мол, ленточные кольца — суеверие, позволяющее держаться подальше от злых духов, пишет Еxpress.co.

Напомним, несколько дней назад поклонники осуждали другой наряд первой леди США, в котором первая леди пришла на выступление мужа перед Конгрессом. Тогда очень многим наряд Мелании напомнил платье Кейт Миддлтон.