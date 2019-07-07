Таисия Вилкова поделилась воспоминаниями о Любови Полищук

22-летняя Таисия Вилкова, известная по сериалу «Деффчонки» и кинолентам «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», в недавнем своем интервью поделилась воспоминаниями из юности, рассказав о первой роли.

Еще будучи маленькой девочкой, Таисия снялась в сериале «Звезда эпохи». Спустя годы, оценивая все происходящее на площадке, актриса признается: она сильно смущалась, и хотя была довольно раскрепощенным ребенком, все же чувствовала некоторую неловкость перед камерой, стараясь отводить взгляд от режиссера.

В ленте Вилковой довелось поработать с ныне покойной Любовью Полищук, став экранной дочерью именитой артистки. Сейчас Таисия не скрывает, что в детстве не осознавала всю величину ее таланта.

«Мне казалось, что это просто красивая женщина, которая будет играть мою маму. И меня очень удивляло то, как все взрослые перед ней благоговеют, как с ней общаются. А я была ребенком, поняла только, что Любовь Григорьевна, видимо, очень крутая», — приводит «Теленеделя» слова Таисии Вилковой.

Рассуждая о уже состоявшихся артистах, с которыми ей довелось поработать на одной площадке, девушка заверила, что каждый хотел поделиться с ней секретами мастерства, чему-то научить. Рядом с Любовью Григорьевной Таисия ощущала себя комфортно и спокойно, работать с народной артисткой России было на удивление легко.

По словам знаменитости, большое влияние на ее творческую жизнь оказал Владимир Машков, с которым Вилкова познакомилась на съемках ленты «Григорий Р.».

«Мне досталась роль дочери его героя — Григория Распутина. Можно сказать, что Владимир Львович и направил меня в Школу-студию МХАТ, сказав, что если уж учиться актерскому мастерству, то только там», — добавила актриса.

Таисия не скрывает, что профессия актера требует от человека немалых жертв. Об этом говорил и Владимир Машков, сетуя на нехватку времени. В этом вопросе Вилкова полностью солидарна с заслуженным артистом России. Партнерша Александра Петрова по ленте «Гоголь. Начало» призналась, что ей не всегда удается уделить внимание близким, часто приходится пропускать чьи-то дни рождения, семейные торжества, важные события в жизни близких друзей.