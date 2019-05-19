55-летний Машков не против, если его внучки выберут актерство

У актера есть единственная дочь Мария, которая стала мамой двух девочек.

Единственную дочь Марию актеру Владимиру Машкову родила его первая супруга Елена Шевченко. В 2009 году наследница артиста вышла замуж за Александра Слободяника-младшего. Маша подарила своему папе двух внучек. Однако Владимир Львович сетует на то, что редко видится со своими девочками из-за плотного рабочего графика. По словам актера, он, как и любой человек, увлеченный своей профессией и любимым делом, просто не может найти время на отдых и какие-то личные моменты.

«Получается, что внучки находятся далеко, а дедушка все время на работе», — подметил Машков, заверив, что он не стал бы запрещать девочкам развивать свои творческие способности.

Отец Марии не против, если внучки также выберут актерскую стезю, как это сделала его собственная дочь.

«Я очень добрый дедушка», — считает Машков.

Пока 8-летняя Стефания и 7-летняя Саша мало интересуются подобными вопросами. По мнению их дедушки, актерская профессия — это чистой воды авантюра, так как никаких гарантий в жизни просто не может быть.