Джунгли зовут: Барановская отправилась в Камбоджу за приключениями

34-летняя Юлия Барановская выбрала необычное место для своего отпуска. Вместе со своими детьми – 13-летним Артемом, 11-летней Яной и 6-летним Арсением – ведущая Первого канала отправилась в Камбоджу. Государство считается одним из перспективных туристических регионов Юго-Восточной Азии, несмотря на пережитые в 1970-х гг. гражданскую войну и геноцид. Страна привлекает туристов древними памятниками истории и культуры, а также уникальной природой.

«Камбоджа. Мы на месте. Приключения начинаются, будет много «сторис» и фото. Арсений с нами, не переживайте, просто он в поисках сколопендр», – написала телеведущая в Instagram.

«Золотая мама и красотка Юля!»; «Сколько сил у вас, Юлия!»; «А старшенький-то уже выше мамы! Классного и незабываемого отдыха вам»; «И правда, идеальная мама! При такой маме и папа не нужен!» – написали подписчики.

больше по теме Юлия Барановская рассказала об увлечениях своих детей По словам телеведущей, у каждого в ее семье есть свои способности.

Ранее Юлия Барановская показала фолловерам, как кормит младшего сына с ложечки. По словам телеведущей, Арсений уже давно ест самостоятельно, однако ей захотелось продлить детство сына и повозиться с ним, как с малышом.