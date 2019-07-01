Барановская обрадовалась возможности покормить 6-летнего сына с ложечки

Многодетная мама Юлия Барановская, как и все родители, в своих детях души не чает. Она внимательно следит не только за их здоровьем и успехами в учебе, но и занимается всесторонним развитием подросших уже Артема, Яны и Арсения, зная их наклонности и увлечения.

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Но, похоже, Юлии хочется продлить детство ребятни, повозиться с ними, как с малышами. Накануне телезвезда поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram забавным и трогательным видео, на кадрах которого она кормит с ложечки своего младшего, 6-летнего сына Арсения. И все это — под композицию «Куда уходит детство».

«Это такая редкость , чтоб Арсений разрешил его покормить», — признается ведущая.

Несмотря на некоторые критические комментарии, мол, зачем в таком возрасте детей так кормить, большинство назвали происходящее на кадрах настоящим материнским счастьем.

«Понятное дело, что большие, едят сами, но они вырастают, а заботится все равно у мамы в крови. Все равно хочется, и накормить, и причесать самой. Хочет, пусть кормит, пока даются, скоро скажут, мам не мешай, ты ничего не понимаешь. Пользуйтесь случаем, пока даются еще», — пишет один комментаторов.