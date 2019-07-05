Батрутдинов рассказал, в каком случае закроется Comedy Club

Тимур Батрутдинов — известный актер и резидент Comedy Club. В этой передаче он снимается с первого выпуска. Сначала парень выступал в дуэте с Гариком Харламовым. Их творчество, в основном миниатюры, быстро полюбилось зрителям. Теперь Тимур чаще выступает самостоятельно и некоторое время назад артист даже принял участие в проекте «Холостяк», так как до сих пор у него нет возлюбленной.

Комик на днях стал героем передачи Насти Ивлеевой Agent-Show. Он откровенно поговорил с телеведущей на разные темы. Тимур даже назвал условие, при котором Comedy Club может закрыться. Он уверен, что это случится, когда создателям проекта и его участникам будет неинтересно «заново поднимать» шоу, шутить и делать это в коллективе и «когда все начнут в сольное плавание уходить». Юморист отметил, что ему совершенно не хочется, чтобы Comedy закрыли.

Тимур не стал скрывать, что были моменты, когда шоу переживало кризис. По словам артиста, проекту удавалось решить все проблемы и пережить трудности благодаря тому, что выступать приходили новые люди, а старожилы сцены меняли формат шуток. «Когда выходит взрослый мужик, это должно быть с упоминанием Пушкина, как минимум», — пояснил он.

Батрутдинов подчеркнул, что когда Comedy Club только появился, никто не мог даже подумать, что оно будет иметь такой успех и продержится так долго. В эфир шоу выходит уже 15 лет. Артист заверил, что по их прогнозам, программа должна была быть популярной в течение максимум пяти лет. Напомним, что скоро на ТНТ стартует новое шоу, где Тимур будет искать свою любовь вместе с Ольгой Бузовой.