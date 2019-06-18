Батрутдинов и Бузова объяснили, почему не стали парой

Телеведущая и ее близкий друг не могут быть вместе по разным причинам.

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова стали героями первого выпуска шоу «Есть вопросы». Накануне на YouTube было опубликовано дополнение к выпуску, куда были включены материалы, ранее не вошедшие в шоу. Комик и телеведущая рассказали, почему у них так и не сложились романтические отношения.

По словам Тимура, он чувствовал, что Ольга еще не до конца отошла от развода. Она очень болезненно переживала расставание с экс-супругом Дмитрием Тарасовым.

«Я знаю, что у вас была любовь. Я понимаю, что тебе до сих пор сложно», – признался шоумен.

Бузова, в свою очередь, не стала скрывать: если бы звезда Comedy Club был более настойчивым и начал в свое время ухаживать за ней, возможно, все сложилось бы по-другому. Сейчас же, по словам девушки, подходящий момент завоевать ее сердце упущен.

«Я очень тебя люблю. Но это не такая любовь, как к мужчине», – откровенничает Ольга.

И все же многие поклонники уверены, что звезды закрутили роман, но тщательно его скрывают. По крайней мере, некоторые факты говорят в пользу этого.

Слухи о том, что телеведущая и комик вместе, начались после их совместного отдыха в Таиланде. Потом парочка приняла участие в шоу «Где логика?», участники которого, по традиции, состоят в отношениях.

Кроме того, Ольга и Тимур довольно часто позволяют себе недвусмысленные намеки. Поздравляя шоумена с днем рождения, певица написала очень много теплых и добрых слов, а также не упустила возможности лишний раз напомнить о себе.