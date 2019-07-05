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Это официально: Серена Уильямс не придет на крестины Арчи

Звезда тенниса подтвердила, что не сможет присутствовать на церемонии.

Это официально: Серена Уильямс не придет на крестины Арчи
Серена Уильямс не сможет стать крестной Арчи. Фото: Global Look Press

Серена Уильямс подтвердила, что не сможет присутствовать на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри из-за плотного рабочего графика.

Таким образом звезда тенниса, которая принимает участие в соревнованиях в Уимблдоне, отмела все предположения, что она включена в список крестных.

Она рассказала об этом во время пресс-конференции, которую дала после победы во втором раунде матча в четверг, 4 июля.

На вопрос журналистов, будет ли она на церемонии, Серена ответила: «Нет, я работаю в субботу…, но она (Меган Маркл. – Прим. ред.) понимает, что работа есть работа».

Звезда корта также рассказала о своей реакции на появление герцогини Сассекской на матче. «Да, я знала, что она там и это всегда здорово, когда она приходит смотреть матч и болеет за тебя, так что я была счастлива», – призналась Уильямс.

Она также добавила, что ее годовалая дочь Оливия для Арчи будет еще одной старшей сестренкой.

На вопрос, будет ли она учить Арчи теннису, когда тот подрастет, Серена ответила шуткой: «Я не знаю, в данный момент я готовлюсь к Олимпийским играм, так что может быть моя дочь научит его азам».

Крестины Арчи Харрисона состоятся уже 6 июня. На церемонию приглашены менее 25 человек, уточняет Hello!.

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Это официально: Серена Уильямс не придет на крестины Арчи
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