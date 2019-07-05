Это официально: Серена Уильямс не придет на крестины Арчи

Звезда тенниса подтвердила, что не сможет присутствовать на церемонии.

Серена Уильямс подтвердила, что не сможет присутствовать на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри из-за плотного рабочего графика.

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Таким образом звезда тенниса, которая принимает участие в соревнованиях в Уимблдоне, отмела все предположения, что она включена в список крестных.

Она рассказала об этом во время пресс-конференции, которую дала после победы во втором раунде матча в четверг, 4 июля.

На вопрос журналистов, будет ли она на церемонии, Серена ответила: «Нет, я работаю в субботу…, но она (Меган Маркл. – Прим. ред.) понимает, что работа есть работа».

Звезда корта также рассказала о своей реакции на появление герцогини Сассекской на матче. «Да, я знала, что она там и это всегда здорово, когда она приходит смотреть матч и болеет за тебя, так что я была счастлива», – призналась Уильямс.

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Она также добавила, что ее годовалая дочь Оливия для Арчи будет еще одной старшей сестренкой.

На вопрос, будет ли она учить Арчи теннису, когда тот подрастет, Серена ответила шуткой: «Я не знаю, в данный момент я готовлюсь к Олимпийским играм, так что может быть моя дочь научит его азам».

Крестины Арчи Харрисона состоятся уже 6 июня. На церемонию приглашены менее 25 человек, уточняет Hello!.