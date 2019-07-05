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«Я — дитя бараков»: Сябитова вспомнила о голодном детстве 

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» рассказала о том, что ее семье приходилось терпеть нужду.

«Я — дитя бараков»: Сябитова вспомнила о голодном детстве 
Роза Сябитова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Роза Сябитова поделилась с верными почитателями архивным черно-белым кадром, на котором она запечатлена еще будучи маленькой девочкой, рядом с мамой и папой. Вспоминая о своем «голодном» детстве, соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» на Первом канале рассказала о том, что ее семье приходилось терпеть нужду. Но, несмотря на это, сама Роза сумела обеспечить себе и своим детям безбедное существование. Сябитова не только выступает в качестве телеведущей, но и активно ведет свой блог.

Роза Раифовна уже говорила о том, что не видит смысла отказываться от предложений рекламодателей. К подобным проектам она относится, как к дополнительному заработку в соцсетях.

Кроме того, телеведущая не скрывает: уже в детстве она понимала, что сможет получить финансовую независимость. Сябитова привыкла рассчитывать исключительно на собственные силы и не планирует объединять свой капитал с потенциальным избранником.

«Я дитя бараков: голодное детство и деревянные игрушки. Родители жили бедно, но почему-то говорили, что не в деньгах счастье… Я же считала, что буду жить дорого и богато, и деньги нужно любить. Если сравнить благосостояние моих родителей и мое в этом возрасте, то результата добилась я. А вы как считаете, нужно ли любить деньги? И что нужно сделать, чтобы они были?» – обратилась к подписчикам телесваха.

В интервью Teleprogramma.pro Роза Сябитова рассказала, что, как и многие другие, она столкнулась с кризисом в 90-е годы. Ведь именно тогда у телеведущей умер муж и Роза осталась с двумя маленькими детьми на руках. Будучи единственным кормильцем в семье, соведущей Ларисе Гузеевой пришлось много работать для того, чтобы вырастить сына и дочь.

«В итоге обеспечила себе спокойную старость в ожидании внуков. И у меня есть на что с ними путешествовать и отдыхать», – добавила Сябитова.

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Роза Сябитова

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«Я — дитя бараков»: Сябитова вспомнила о голодном детстве 
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