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Сябитова не осуждает мечтающих о детях ровесниц

Соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» на Первом канале считает, что каждый сам в ответе за свое счастье.

Сябитова не осуждает мечтающих о детях ровесниц
Роза Сябитова (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Teleprogramma.pro 57-летняя Роза Сябитова призналась, что в ее возрасте уже мало кто задумывается о замужестве. При этом соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» на Первом канале уточнила, что после пятидесяти нужно наслаждаться жизнью и дожидаться внуков. Именно это, по словам телесвахи, она и делает.

Кроме того, Роза Раифовна напомнила, что в основу семьи закладываются совместно нажитое имущество и дети. Она не намерена объединять финансовый доход со своим возлюбленным и тем более не собирается заводить детей. Телеведущая уже воспитала сына Дениса и дочь Ксению. Наследники Сябитовой взрослые и самостоятельные личности.

«Детей рожать не буду - я не сумасшедшая. При этом не осуждаю женщин, моих ровесниц, которые создают семью в зрелом возрасте. Каждый сам кузнечик своего счастья. Мое счастье в отношениях более свободных», — отметила телесваха.

Соведущая Ларисы Гузеевой добавила, что не хочет подстраиваться под мужчин, и отвечать их запросам. Себя Роза Раифовна считает состоявшейся женщиной. По словам бизнесвумен, она не только заботилась о детях, когда они были маленькими, но и много работала. Телеведущая заверила, что в ожидании внуков, благодаря финансовой независимости, ей удалось обеспечить себе спокойную старость.

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программа "Давай поженимся"Роза Сябитова

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Сябитова не осуждает мечтающих о детях ровесниц
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