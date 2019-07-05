Андреев заявил, что фанатки хотели облить кислотой его супругу

По словам музыканта, он в тот период даже подумывал об уходе со сцены.

Музыкант группы «Иванушки» Кирилл Андреев рассказал в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», что фанатки угрожали плеснуть кислотой в лицо супруге Лоле. По его словам, ему даже пришлось собрать экстренную пресс-конференцию и объявить, что если хоть один волосок упадет с головы жены, то он навсегда покинет сцену.

Супруга певца, которая также пришла в студию, рассказала, что одно время боялась выйти на улицу. Ее просто трясло. В то же время, когда угрозы улеглись, то она продолжила пообщалась с фанатками.

больше по теме Кирилл Андреев опроверг версию самоубийства Игоря Сорина По словам музыканта, певец очень сильно любил жизнь.

«Мне повезло, что Лола мудрая женщина. Она находила слова, чтобы успокоить фанаток. Они звонили мне домой, а она с ними разговаривала», — поведал музыкант.

Также Кирилл Андреев рассказал, что когда жена родила ему ребенка, то поползли слухи, что сын не от него. Причем, такую информацию рассказывала журналистам мать певца. Она одно время очень ревновала сына к снохе. Впрочем, позже мать музыканта принесла Лоле извинения. В тот период она уже сильно болела. Как признался Кирилл Андреев, рак за полгода убил женщину. Через некоторое время после смерти близкого человека он посвятил ей песню.