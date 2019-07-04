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«Ей нужен кто-то взрослый»: Анита Цой высказалась о жизни Лолиты с мужем

Певица считает разумным решение о разводе пары.

«Ей нужен кто-то взрослый»: Анита Цой высказалась о жизни Лолиты с мужем
Анита Цой рассказала о жизни Лолиты с молодым мужем ФОТО: Global Look Press

Лолита Милявская объявила о разводе с пятым мужем. Они приняли решение расстаться с Дмитрием Ивановым цивилизованно, без ссор и упреков.

Семья жила вместе десять лет и до десятой годовщины недотянула совсем немного. Анита Цой знакома не только с Лолитой, но и с ее 44-летним супругом. Она рассказала, что «назревала эта ситуация».
То, что случилось, нужно просто принять, уверена певица. Основную причину расставания она видит в том, что избранник Лолиты моложе ее на 11 лет.

«Он моложе, может быть, у него есть какие-то мечты по поводу семьи и детей. А у Лолиты свои планы», — делится мыслями Цой. Со стороны семья казалась крепкой, Дмитрий постоянно поддерживал супругу, ездил с ней на гастроли, а весной попросил пересмотреть график выступлений, так как у певицы не остается времени на семью. Лолита согласилась.
«Ей нужен кто-то взрослый, старший. Кто бы ее оберегал и защищал. Понятно ведь, что она вкладывалась в своего молодого человека. Она его на плаву держала все эти годы», — заявила Цой Пятому каналу.

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«Ей нужен кто-то взрослый»: Анита Цой высказалась о жизни Лолиты с мужем
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