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Штампы: Пегова пожаловалась на однообразие ролей в кино

Впрочем, свою ситуацию актриса назвала не самой худшей.

Штампы: Пегова пожаловалась на однообразие ролей в кино
Недавно Ирина Пегова снова побывала на кинопробах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом месяце в краткосрочном перерыве между работой актриса Ирина Пегова смогла вырваться на отдых, но по возвращении снова окунулась в бесконечный творческий процесс. Звезда побывала на кинопробах на «Мосфильме», где примерила на себя образ дивы начала 20-го века в шляпке с перьями.

В свете последних высказываний Ирины, сложно понять, довольна ли актриса предложенным режиссером образом, ведь, как призналась накануне артистка, она страдает от бесконечных штампов на экране. В интервью «Известиям» Пегова отмечает, что часто ей предлагают играть либо «острохарактерную тетку», либо «русскую народную героиню», хотя ей хочется разнообразия.

Актриса при этом подчеркнула, работа на съемочной площадке для нее не менее важна, чем игра с театральных постановках. Однако, по словам Ирины, лучше все-таки она чувствует себя именно на театральных подмостках, где все происходит «здесь и сейчас», и результат работы зависит исключительно от нее. К тому же, по мнению звезды, в театре для актрисы больше возможностей.

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Штампы: Пегова пожаловалась на однообразие ролей в кино
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