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Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Примадонна в компании дочери и мужа побывали на концерте балета «Тодес».

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Пугачева вышла в свет после скандала/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева в сопровождении супруга телеведущего Максима Галкина и дочери Лизы посетила выступление балета «Тодес» в Юрмале. На фанатской страничке Примадонны появилась соответствующая видеозапись, которую сделал шоумен. На кадрах можно увидеть участников балета «Тодес», которые стоят на сцене. В это время весь зал встал со своих мест и аплодирует им. В том числе и Алла Пугачёва.

Отметим, что несколько дней назад разгорелся скандал. Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы. Ее подвезли прямо к вагону. Многие россияне посчитали, что исполнительница грубо нарушила правила. Позже прошел даже слух, что начальник Рижского вокзала будет уволен. Правда в РЖД опровергли эту информацию.

Между тем Примадонна с семьей благополучно добрались до Юрмалы. Правда, там автомобиль к перрону не подали. Певице пришлось на общих основаниях идти через тоннель к выходу. Добавим, что один из жителей Москвы обратился в ГИБДД с просьбой проверить видеозаписи, как Пугачеву подвозят к поезду. Не исключено, что звезде светит административный штраф.

В Юрмале звездное семейство, как известно, снимает особняк. Возможно, что в один из дней Пугачева в этом году посетит фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле, который та устраивает в этом латвийском городе.

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Тэги:

Алла ПугачеваБалет "Тодес"Лиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

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Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
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