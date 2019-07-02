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Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием у проводников

С народной артисткой всем хотелось сфотографироваться.

Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием у проводников
Пугачеву окружили вниманием в поезде/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием обслуживающего персонала. На фанатской страничке звезды в Instagram появилась фотография. На кадре запечатлен один из проводников в форме, а также Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным. Интересно, что на снимке Примадонна смотрит не в кадр, а на проводника. Некоторые пользователи под снимком даже стали шутить по этому поводу, мол, у юмориста появился конкурент.

Отметим, что приезд Примадонны на Рижской вокзал столицы на шикарном лимузине вылился в грандиозный скандал. Пользователям не понравилось, что машину с певицей подали прямо к поезду. Никого другого на машине на перрон не допустят. Многие выразили возмущение этим фактом.

Между тем Примадонна благополучно добралась до Риги. Оттуда она отправилась в Юрмалу. В этом городе у звездного семейства большой особняк, который они снимают каждое лето. Кстати, в столице Латвии лимузинов к перрону никто не подгонял. Яркой исполнительнице пришлось добираться с вокзала «своим ходом».

Добавим, что обычно активный в социальных сетях Максим Галкин пока взял паузу. Он не комментирует поступок своей супруги. А вот с подписчиками юморист общается. К примеру, один из них, увидев, как телеведущий катается по побережью на велосипеде, спросил у него, не купил ли артист «море около Юрмалы». Галкин лаконично ответил, что так и есть.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинРигаЮрмала

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Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием у проводников
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