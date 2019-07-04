Маркл сама готовит, заказывает продукты и не имеет стилиста

Несмотря на то, что изначально за Меган Маркл закрепилось прозвище «сложной герцогиня сложная», кажется, теперь ей более подходит другое – «приземленная герцогиня». Королевские источники считают, что молодая мама весьма самодостаточна, ведь ей удается справляться с домашними обязанностями, имея всего несколько сотрудников (интересно, кто в этом виноват?).

По словам источника Кэти Николл, герцогиня Сассекская не имеет стилиста и делает большую часть его работы сама. Йогой она занимается со своей мамой, без тренера, да и гуляет с сыном на улице тоже без помощников.

Кроме того, считается, что герцогиня Сассекска сама заказывает продукты в онлайн-супермаркетах и готовит еду. Например, в последние недели своей беременности Меган готовила и замораживала органические блюда. Несмотря на некоторые первоначальные проблемы, теперь считается, что Маркл хорошо освоилась и влюбилась в английский образ жизни. Изменилась и речь герцогини – она быстро избавляется от американизмов и все чаще произносит словам на английский манер, пишет Daily Mail.

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Напомним, 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Меган подарила мужу сына Арчи. На ближайший уик-энд запланировано крещение первенца, которое обернулось в Британии большим скандалом. Накануне стало известно о том, что герцог и герцогиня Сассекские решили засекретить имена крестных Арчи Харрисона. Мол, так хотят и они, и сами крестные.