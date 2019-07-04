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Беспрецедентно: имена крестных Арчи Харрисона засекречены

О своем скандальном решении накануне сообщили Маган Маркл и принц Гарри.

Беспрецедентно: имена крестных Арчи Харрисона засекречены
По словам герцога и герцогини Сассекских ни они, ни сами крестные не хотят в вопросе крещения публичности. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают множить негативное отношение к себе со стороны прессы, подданных и фанатов королевской семьи. Еще не утих скандал по поводу непомерных трат молодых супругов на ремонт их резиденции во Фогморе, как Меган и Гарри выступили с новым заявлением.

Они, как сообщает Daily Mail, официально объявили о том, что не будут разглашать имена крестных их сына Арчи Харрисона ни до, ни после проведения обряда. Более того, супруги откажутся от традиционных съемок прибытия гостей на важное событие, что было заведено много лет до этого. По словам герцога и герцогини Сассекских, крестные — не общественные деятели или знаменитости, а частные лица, поэтому они имеют право сохранять анонимность. И раскрывать имена крестных не хотят ни Маркл и принц Гарри, ни крестные.

Стремление удержать имена крестных Арчи в тайне особенно необычно, учитывая, что королева, его прабабушка, является главой церкви. А согласно правилам англиканской церкви, детали всех крещений, включая крестных родителей, являются общедоступными. Их могут получить все, кто заплатит необходимую сумму.

Британские СМИ и общественность обескуражены беспрецедентным решением, а фанаты Меган и Гарри – просто в ярости. Многие припоминают крещения своих малышей Кейт и Уильямом и поражаются контрасту и отношением представителей королевской семьи к людям. В этих условиях эксперты не сулят ничего хорошего Маркл и Гарри, имея в виду стремительное падение их популярности среди традиционных поклонников королевской семьи. Критики же уже сейчас отмечают, таинство крещения никогда не было частной церемонией, это публичное выражение Божьей любви.

Напомним, несмотря на то, что ранее в качестве крестной Арчи называли теннисистку Серену Уильямс, и она, и чета Клуни уж давно заявляли, что они люди в этом плане не публичные. Церемония крещения должна состояться в ближайшие выходные.

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Беспрецедентно: имена крестных Арчи Харрисона засекречены
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