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Разин заявил о бедах, которые принесли ему Кудрявцева и Чехова

Продюсер заметил, что лучше бы его пути с этими девушками никогда не пересекались.

Разин заявил о бедах, которые принесли ему Кудрявцева и Чехова
Андрей Разин раскритиковал Кудрявцеву и Чехову/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram нелестно высказался о телеведущих Лере Кудрявцевой и Анфисе Чеховой. Он опубликовал архивную видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как две нынешние звезды в обществе певицы Юлии Началовой исполняют главный хит группы «Ласковый май» «Белые розы».

«Из всей этой компании обожаю только Юлечку Началову. Остальные столько горя принесли группе «Ласковый май», что лучше бы вообще не пели и оставили нас в покое», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что несколько месяцев назад на страничке звездного продюсера появилась странная запись. Он рассказывал, что Кудрявцева в молодости плотно общалась с группой «Ласковый май». Причем у нее был роман с одним из музыкантов. Также он обвинил звездную телеведущую в занятии проституцией. Любопытно, что чуть позже Разин удалил свой пост. Не исключено, что это произошло после звонка самой Леры.

Добавим, что Андрей Разин не пояснил, чем ему насолила телеведущая Анфиса Чехова. Не исключено, что в молодости она также плотно общалась с кем-то из музыкантов звездной команды.

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Тэги:

Андрей РазинАнфиса Чеховаархивное видеогруппа "Ласковый май"Лера КудрявцеваЮлия Началова

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Разин заявил о бедах, которые принесли ему Кудрявцева и Чехова
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