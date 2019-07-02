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Разин сообщил о скором увольнении начальника Рижского вокзала

По словам продюсера, приказ в РЖД после «заезда» Аллы Пугачевой уже подписан.

Разин сообщил о скором увольнении начальника Рижского вокзала
Разин считает, что дни начальника Рижского вокзала на своем посту сочтены/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что сейчас решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала после скандальной ситуации с певицей Аллой Пугачевой. «Говорят, приказ уже в РЖД подписан. Надеюсь, в конечном пункте по прибытии до такого не додумаются», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что в Риге действительно «не додумались» подать автомобиль на перрон вокзала. В итоге Примадонне, ее супругу телеведущему Максиму Галкину и детям пришлось «своим ходом» покидать перрон. После этого все семейство отправилось в Юрмалу. Как известно, в этом латвийском городе у Пугачевой и Галкина шикарный особняк, который каждое лето они берут в аренду на месяц.

Напомним, что в Сети развернулась жаркая дискуссия с негативным оттенком относительно приезда Примадонны на Рижский вокзал в столице: звезду подвезли к самому вагону. В РЖД сказали, что проведут проверку по поводу скандальной ситуации.

Алла Пугачёва в этом году отметила семидесятилетие. По этому поводу в Кремлевском дворце прошел концерт певицы. Кстати, в ноябре Примадонна опять же на поезде отправится в Минск. В столице Белоруссии пройдет еще один юбилейный концерт звезды.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиАндрей РазинМаксим ГалкинРижский вокзал

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Разин сообщил о скором увольнении начальника Рижского вокзала
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