Разин сообщил о скором увольнении начальника Рижского вокзала

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что сейчас решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала после скандальной ситуации с певицей Аллой Пугачевой. «Говорят, приказ уже в РЖД подписан. Надеюсь, в конечном пункте по прибытии до такого не додумаются», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что в Риге действительно «не додумались» подать автомобиль на перрон вокзала. В итоге Примадонне, ее супругу телеведущему Максиму Галкину и детям пришлось «своим ходом» покидать перрон. После этого все семейство отправилось в Юрмалу. Как известно, в этом латвийском городе у Пугачевой и Галкина шикарный особняк, который каждое лето они берут в аренду на месяц.

Напомним, что в Сети развернулась жаркая дискуссия с негативным оттенком относительно приезда Примадонны на Рижский вокзал в столице: звезду подвезли к самому вагону. В РЖД сказали, что проведут проверку по поводу скандальной ситуации.

Алла Пугачёва в этом году отметила семидесятилетие. По этому поводу в Кремлевском дворце прошел концерт певицы. Кстати, в ноябре Примадонна опять же на поезде отправится в Минск. В столице Белоруссии пройдет еще один юбилейный концерт звезды.