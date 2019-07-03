«Суды неизбежны»: Исаевой надоели аферисты, наживающиеся на смерти Началовой

Анна Исаева, пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, в Instagram пригрозила судом всем, кто наживается на имени исполнительницы. По ее словам, придется ответить тем, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, а также заряжает воду на погосте.

Также настигнет кара тех, кто снимает незаконно фильмы об исполнительнице, продаёт в интернет-пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой. По словам Анны Исаевой, лучше в данной ситуации не играть с огнем, иначе последствия могут быть самыми неожиданными.

«Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны. Для уважаемой прессы. Прошу не предлагать нам пресс-конференции на эту тему, программы, интервью и комментарии. Здесь и сейчас я все сказала от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, мамы и дочки, от лица ее друзей. Конец цитаты. P.S. Ставить охрану на могиле никто не собирается. Запрещать проход и возложение цветов тоже», — заявила Анна Исаева.

В конце своей очень эмоциональной речи, надо отметить, Анна Исаева поставила жирную точку. «И последнее, лично от меня на моей личной странице — я обещаю оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы! Бойтесь», — заявила она.

Отметим, что в последнее время вокруг могилы Началовой ходит много слухов. Поговаривали, что некоторые поклонники берут землю с погоста и добавляют в суп. Также на могиле якобы заряжают воду и крема. Недавно стало известно, что планируется организация паломнических туров на погост звезды.

Добавим, что в сентябре в законные права наследства должна вступить дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера Алдонина. Недавно девочка вместе с отцом, сводным братом и мачехой вернулась из Турции, где отдыхала целый месяц. Между тем на часть квартиры претендует бывший возлюбленный исполнительницы хоккеист Александр Фролов. От своей части он пока отказываться не намерен. Скорее всего, в конце сентября начнутся громкие судебные процессы по этому делу.