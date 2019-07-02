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Бондарчук потерял миллионы на ремонте элитной квартиры

Режиссер остался недоволен работой строителей, выполнявших отделку в его стометровых апартаментах.

Бондарчук потерял миллионы на ремонте элитной квартиры
Федор Бондарчук делает второй ремонт в квартире. Фото: globallookpress.com

Недавно Федор Бондарчук стал владельцем элитной недвижимости. Режиссер приобрел квартиру в центре столицы, в Брюсовом переулке. Стоимость жилья, площадь которого превышает сто «квадратов», оценивается примерно в 80 миллионов рублей.

Артист рассчитывал поселиться в новых апартаментах еще несколько месяцев назад, однако этого не произошло. Сразу после покупки он затеял в квартире большой ремонт, наняв целую строительную бригаду. Шум ремонтных работ долго донимал соседей, пока наконец все не было готово.

Но результат режиссеру не понравился по неизвестной причине. По словам жильцов дома, ремонт возобновился всего через две недели. Бондарчук решил нанять новых рабочих, которые затеяли отделку квартиры с начала. Звуки дрели вновь слышны на всех этажах здания, а звездный хозяин лично приезжает контролировать процесс.

«Представляете, скольких миллионов он лишился, потребовав разломать предыдущий вариант отделки?» – сообщили «Собеседнику» соседи.

Ремонт продолжится до осени, после чего Бондарчук поселится в роскошных апартаментах. Возможно, вместе со своей избранницей Паулиной Андреевой. Пара была неразлучна на прошедшем в июне в Сочи «Кинотавре», где актриса представила свой дебютный фильм «Плачу с вами», сообщал портал teleprogramma.pro.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: globallookpress.com
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ремонт квартирыФедор БондарчукФедор Бондарчук и Паулина Андреева

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Бондарчук потерял миллионы на ремонте элитной квартиры
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