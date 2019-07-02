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Представитель Пугачевой объяснил выезд машины с певицей на перрон

Автомобиль, как выяснилось, двигался по технической зоне и не создавал препятствий.

Представитель Пугачевой объяснил выезд машины с певицей на перрон
Пугачева никому не помешала на Рижском вокзале/globallookpress.com

Представитель Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой прокомментировал скандальный эпизод с ее приездом на Рижский вокзал столицы. Певица, как известно, подъехала с водителем на шикарном лимузине прямо к вагону. Это вызвало неодобрение пользователей социальных сетей. Многие посчитали, что певице оказали чрезмерное внимание.

Между тем представитель Аллы Пугачёвой заявил, что Примадонна прибыла на Рижский вокзал за час до отправления поезда. В этот момент поблизости не было пассажиров, поэтому никому звезда помешать не могла.

Как сказал представитель Пугачевой, Алла Борисовна вполне могла дойти до поезда пешком. «Дело не в ней. У нас до этого «ГАЗель» с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков», — заявил представитель «женщины, которая поет». Также он добавил, что автомобиль певицы двигался по технической зоне и не мог никому мешать, сообщает телеканал «Звезда».

Отметим, что Примадонна со своим семейством благополучно добралась до Риги, откуда отправилась в Юрмалу. Пугачева и Галкин уже прогулялись по побережью. Отметим, что в Юрмале звезды отдыхают каждое лето. Здесь у них есть шикарный особняк, который они арендуют.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинРигаРижский вокзалЮрмала

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Представитель Пугачевой объяснил выезд машины с певицей на перрон
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