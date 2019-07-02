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Пугачева «своим ходом» покинула перрон вокзала в Риге

Примадонна обошлась без подачи автомобиля к вагону поезда.

Пугачева «своим ходом» покинула перрон вокзала в Риге
Пугачева обошлась без спецавтомобиля на вокзале в Риге/globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва «своим ходом» покинула железнодорожный вокзал в Риге. Певица решила обойтись без подачи автомобиля к вагону.

В Instagram на одной из фанатских страничек звездного семейства появилась запись. На кадрах видно, что исполнительница вместе со своим мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми самостоятельно покидает перрон вокзала в Риге. Причем рядом много других пассажиров, которые никак не реагируют на знаменитость.

Добавим, что на Пугачевой был надет красивый желтый плащ, в котором ее несколько раз видели в Москве. Чемоданы нес Максим Галкин. Примадонна же держала детей, чтобы они никуда не убежали.

Напомним, что широкий общественный резонанс получила история, как Алла Пугачёва приезжает на автомобиле на Рижский вокзал Москвы. «Женщину, которая поет» доставили прямо к вагону на шикарном лимузине. Часть жителей России не поняли, как администрация Рижского вокзала допустила такое. Добавим, что Пугачёва из столицы Латвии отправилась в Юрмалу. Именно там сейчас находится на отдыхе все звёздное семейство.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинРигаРижский вокзалЮрмала

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Пугачева «своим ходом» покинула перрон вокзала в Риге
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