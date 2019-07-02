Галкин отмалчивается после «заезда» Пугачевой по перрону

Телеведущий Максим Галкин хранит молчание после скандальной ситуации, в которой оказалась замешана его супруга Алла Пугачёва. Напомним, что Примадонну на шикарном лимузине подвезли к самому вагону поезда, который направился в столицу Латвии с Рижского вокзала Москвы. Многие россияне осудили певицу. В РЖД заявили, что проведут проверку по поводу скандальной ситуации.

Между тем юморист известен тем, что практически всегда комментирует громкие слухи и скандалы, связанные с его семьей. Телеведущий ведет очень активную жизнь в социальных сетях. В этой же ситуации он взял паузу и пока не высказался по поводу странной выходки своей жены. Не исключено, впрочем, что он сделает это в самое ближайшее время, потому что градус напряжения в обществе пока не спадает, во всяком случае соцсети полны не самыми позитивными комментариями о произошедшем.

Добавим, что в Риге не оказали столь «теплого» приема Примадонне. С вокзала в столице Латвии она выбиралась «своим ходом». Ее сопровождал Максим Галкин и дети – близнецы Гарри и Лиза.

Заметим, что на рижское взморье Пугачева выбирается уже не первый год. В Юрмале, куда она поехала из Риги, у нее есть шикарный особняк. Дом не принадлежит семье Примадонны. Она предпочитает его снимать на летний период. Ранее Пугачева рассказывала, что любит путешествовать на поездах, потому что у нее развилась в последние годы аэрофобия.