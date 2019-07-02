Алибасов сорвал съемки на Первом канале из-за проблем со здоровьем

В результате запись программы «Право знать» состоялась в другой день.

Пиар-директор продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Вадим Горжанкин подтвердил, что его подопечный сорвал выпуск съемок программы «Право знать» на Первом канале. Впрочем, как утверждает Горжанкин, на то были серьёзные причины. У Алибасова возникли определенные проблемы со здоровьем. В результате съемки прошли в другой день.

Как сказал пиар-директор, продюсер отказался ехать на съемки по состоянию здоровья. Он в то же время заверил, что все желающие увидят Алибасова в эфире, так как программу с его участием отсняли, но на следующий день, когда Бари стал чувствовать себя намного лучше.

Ранее стало известно, что Алибасов не явился на съемки программы «На самом деле». Продюсер обещал рассказать о событиях последних недель на всю страну, сообщает портал rns.online.

Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот» и оказался в клинике. На протяжении пяти дней он был в медикаментозном сне. Прошла даже информация, что Алибасов скончался. К счастью, это оказалось всего лишь журналисткой выдумкой. Сейчас продюсер восстановил здоровье. Он снова полон творческих планов и новых идей.