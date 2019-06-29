Бари Алибасов усилит состав «На-На» трансгендерами

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов поделился первыми творческими планами после восстановления от тяжелого отравления ядовитым веществом «Крот». Сейчас он планирует к уже существующему составу участников группы добавить новых солистов. Это необходимо для постановки нового международного авангардного шоу. При этом Алибасов заметил, что не собирается расширять состав коллектива за счет девушек. А вот против трансгендеров он не возражает.

Как отметил легендарный продюсер, приоритет будет отдаваться творческим личностям, у которых имеются смелые и авангардные идеи. Оставить заявку можно на сайте коллектива. Алибасов будет лично просматривать анкеты возможных участников. При этом есть определенные требования. Будущие солисты группы «На-На» должны быть не ниже 178 сантиметров. Кроме того, их возраст должен варьироваться от 20-ти до 25 лет.

Как сказал Алибасов, он не видит ничего страшного, если в состав коллектива войдут трансгендеры. Дамы, сменившие пол, и примкнувшие к сильной половине человечества. Продюсер готов предоставить таким людям работу, потому что им приходится достаточно непросто в этом мире, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что Бари Алибасов после отравления «Кротом» некоторое время находился в очень странном состоянии. Это отмечали все, кто с ним общался. Продюсер, к примеру, закрыл все окна в своей квартире черными занавесками. Кроме того, он утверждал, что его похитила нефтяная мафия. Некоторые до сих пор не верят, что Бари Алибасов отравился. Часть поклонников считает, что он разыграл мастерский спектакль с помощью членов своей команды.