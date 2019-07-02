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Таисия Повалий выразила соболезнования семье Николая Баскова

Известный музыкант потерял отца, которому было 67 лет.

Таисия Повалий выразила соболезнования семье Николая Баскова
Повалий выразила соболезнования семье Баскова/globallookpress.com

Певица Таисия Повалий выразила в Instagram соболезнования семье Николая Баскова. Напомним, что Виктор Владимирович Басков скончался на 68-м году жизни. Исполнительница является давней подругой Николая Баскова и его семьи.

«Я знаю, как тяжело терять родных людей! Всегда весёлый, жизнерадостный! Именно таким Виктор Владимирович останется в нашей памяти! Коленька, Елена Николаевна, примите наши искренние соболезнования!» — заявила Таисия Повалий.

Добавим, что о смерти близкого родственника Николай Басков узнал, когда находился в Минске на закрытии «Европейских молодежных игр». Отменять свое выступление «золотой голос России» не стал, потому что в зале было очень много публики. Однако на сцене Басков появился в черном траурном костюме.

Отец Баскова был военным. Виктор Владимирович некоторое время служил в Дрездене, Кёнигсбрюке, Галле, поэтому уже в детстве будущий певец много путешествовал. Артист всегда подчеркивает, что успеху обязан именно родителям, которые всегда и во всем его поддерживали. Добавим, что отец Николая Баскова в последнее время сильно болел. Музыкант, правда, не любил распространяться на этот счет. Когда и где пройдут похороны отца Николая Баскова сейчас уточняется.

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Владимир БасковНиколай БасковТаисия Повалий

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Таисия Повалий выразила соболезнования семье Николая Баскова
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