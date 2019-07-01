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Рената Литвинова почтила память друга архивным фото

Некоторые поклонники сравнили молодую актрису с ее дочерью Ульяной.

Рената Литвинова почтила память друга архивным фото
Рената Литвинова / Global look press

Рената Литвинова — одна из самых эксцентричных актрис российских театра и кино. В свои 52 года артистка продолжает не только выступать на сцене и сниматься в фильмах, но и посещать модные показы и участвовать в фотосессиях.

Впрочем, судя по всему, любовь к фотосессиях появилась у Литвиновой еще давно. На своей странице в соцсети Instagram она поделилась архивным кадром из необычной фотосъемки далекого 1993 года. Тогда актрисе было всего 26 лет. Также Рената почтила память автора фотосессии и своего друга Александра Долгина.

«В 1993 году меня снял фотограф Александр Долгин 1958-2019 — светлая память, дорогой Саша», — подписала черно-белый снимок 52-летняя Литвинова.

Большинство поклонников оценили раритетную фотографию, а некоторые даже сначала подумали, что на снимке запечатлена дочь актрисы — Ульяна.

«Невероятно красиво) Как эффект сухой кисти…», «Мне сначала даже показалось, что это Ульяна», «Тут прям Ульяна!», «Я думала это Ваша Уля», — отметили подписчики в комментариях.

А сама Ульяна вовсю наступает на пятки талантливой маме. Так, например, совсем недавно она снялась в модной фотосессии для журнала Tatler.

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архивное фотоРената Литвиновафотосессия

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Рената Литвинова почтила память друга архивным фото
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