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Дочь Литвиновой в платье с цветочным принтом снялась для Tatler

Девушка вовсю пробует себя в роли модели.

Дочь Литвиновой в платье с цветочным принтом снялась для Tatler
Ульяна Добровская / www.instagram.com/ulianadobrovskaya

Ульяне Добровской всего 18 лет, но она уже делает свои первые шаги в мире моды. Так, с мамой Ренатой Литвиновой они постоянно посещают модные показы в Европе. Кроме того, девушка активно участвует в различных фотосессиях.

В этот раз Добровская представила новые вещи из лимитированной коллекции бренда Red Valentino в фотосессии для журнала Tatler Russia.

На снимке, который дочь актрисы разместила на своей странице в соцсети Instagram, она предстала в длинном черном платье с цветочным принтом. При этом на лице девушки нет ни грамма макияжа.

Стоит отметить, что вещи Red Valentino также показала на себе Стеша Маликова на странице в Instagram.

Ранее Рената Литвинова разместила видеоролик, на котором она вместе с дочерью дефилирует по улицам французской столицы. Сама актриса выбрала темно-синее платье и красные лодочки, а ее дочь надела длинную джинсовую юбку, черную блузку и высокие красные сапоги. В этот день все парижане и гости города оборачивались вслед двум красоткам.

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журнал TatlerРената ЛитвиноваУльяна Добровскаяфотосессия

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Дочь Литвиновой в платье с цветочным принтом снялась для Tatler
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