Директор Началовой обнаружила в телефоне 365 непрочитанных сообщений с соболезнованиями

По словам Анны Исаевой, у нее не было времени прочитать эти СМС раньше.

Пиар-директор скончавшейся несколько месяцев назад певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram рассказала, что обнаружила у себя в телефоне 365 сообщений, которые она не читала ранее. Около двухсот из них были присланы в период с 16 по 22 марта. Именно в эти дни Россия прощалась с Юлией Началовой, которая скончалась не придя в сознание.

Анне Исаевой писали работники телевидения, музыкальной индустрии, многочисленные сочувствующие, нашедшие ее телефон одноклассники и однокурсники. Когда Исаева стала читать сообщения, то расплакалась. Она отметила, что многие сообщения были очень душевными и человечными. Многим из людей Анна Исаева наконец-то смогла ответить и поблагодарить.

Также пиар-директор Началовой рассказала, что свободное время у нее появилось благодаря отпуску. У Анны Исаевой возникли проблемы с визой в Европу, куда она отправляется на каникулы. В результате она вынуждена сидеть в визовом центре Италии и решать вопросы.

«Тем временем идет лето, мои дети одни в квартире в Болгарии, сидят и ждут меня. Да, их отвез отец, которому надо улетать в ближайшие дни. Что будет дальше никто не говорит, когда я смогу прилететь к ним непонятно. В визовом центре пинают все подряд. Все вы, мои и Юлины подписчики, помните последний, прижизненный пост Юлии, где она писала о своей любви к вечному городу, к Риму. Она путешествовала по Италии, знала много об этой стране. И вот роковое стечение обстоятельств», — отметила Анна Исаева.