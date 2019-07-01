НОВОСТИ

Продюсер рассказала о богатых любовниках солисток «Блестящих»

По словам Олеси Сазыкиной, у девушек были очень не бедные покровители.

Продюсер рассказала о богатых любовниках солисток «Блестящих»
У солисток "Блестящих" были богатые любовники/globallookpress.com

Продюсер Олеся Сазыкина, которая на протяжении долгих лет работала с группой «Блестящие», рассказала, что у солисток группы были очень богатые любовники, которые делали им дорогие подарки. К примеру, Жанна Фриске встречалась с продюсером коллектива Андреем Грозным. Естественно, что нет ничего удивительного, что исполнительница, которая, как известно, ушла из жизни четыре года назад, ездила на шикарной «Ауди ТТ».

Группа "Блестящие"
У солисток «Блестящих» были богатые любовники/globallookpress.com

Еще одна участница группы «Блестящие» Ксения Новикова получила дорогой автомобиль от актера Михаила Беспалова. Анастасия Осипова ездила на дорогой машине, полученной от теннисиста Марата Сафина.

При этом Сазыкина подчеркнула, что у Жанны Фриске, кроме Андрея Грозного, были и другие любовники. Просто она их тщательно скрывала. Она встречалась с мужчинами вдали от посторонних глаз. Даже в ситуации с Грозным она не хотела, чтобы все узнали про их любовь. Их случайно застал брат продюсера Михаил, который также работал на группу «Блестящие».

Любопытно, что были любовники и у Анны Семенович. Только она, как и Фриске, их тщательно скрывала. Однажды певица праздновала свой день рождения в клубе «Метелица». Там был некий молодой человек, который был с ней. Но в итоге его личность так никто и не смог узнать. Сама Семенович позже шутила, что это Жанна Фриске научила ее мастерски скрывать любовников, сообщает портал eg.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Семеновичгруппа «Блестящие»Жанна ФрискеКсения НовиковаОлеся Сазыкина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Продюсер рассказала о богатых любовниках солисток «Блестящих»
Интересно?
Поделись с друзьями: