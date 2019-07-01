Продюсер рассказала о богатых любовниках солисток «Блестящих»

Продюсер Олеся Сазыкина, которая на протяжении долгих лет работала с группой «Блестящие», рассказала, что у солисток группы были очень богатые любовники, которые делали им дорогие подарки. К примеру, Жанна Фриске встречалась с продюсером коллектива Андреем Грозным. Естественно, что нет ничего удивительного, что исполнительница, которая, как известно, ушла из жизни четыре года назад, ездила на шикарной «Ауди ТТ».

Еще одна участница группы «Блестящие» Ксения Новикова получила дорогой автомобиль от актера Михаила Беспалова. Анастасия Осипова ездила на дорогой машине, полученной от теннисиста Марата Сафина.

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При этом Сазыкина подчеркнула, что у Жанны Фриске, кроме Андрея Грозного, были и другие любовники. Просто она их тщательно скрывала. Она встречалась с мужчинами вдали от посторонних глаз. Даже в ситуации с Грозным она не хотела, чтобы все узнали про их любовь. Их случайно застал брат продюсера Михаил, который также работал на группу «Блестящие».

Любопытно, что были любовники и у Анны Семенович. Только она, как и Фриске, их тщательно скрывала. Однажды певица праздновала свой день рождения в клубе «Метелица». Там был некий молодой человек, который был с ней. Но в итоге его личность так никто и не смог узнать. Сама Семенович позже шутила, что это Жанна Фриске научила ее мастерски скрывать любовников, сообщает портал eg.ru.