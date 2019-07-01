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Бузова уверена, что у нее в жизни все правильно

Комментаторы, как всегда, поспорили с утверждением звезды.

Бузова уверена, что у нее в жизни все правильно
Ольга Бузова призналась, что она точно знает, чего хочет. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Отдых в испанской столице Барселоне весьма благотворно влияет на известную телеведущую Ольгу Бузову. Звезда расслаблена, она получает удовольствие, греясь под солнцем Испании, делится не совсем удачными, правда, снимками закатов и продолжает размышлять о своей жизни.

На этот раз певица попыталась приложить на себя высказывание популярного английского писателя-юмориста и драматурга Пэлема Вудхауса о том, что главное в жизни знать, чего хочет человек, и не позволять сбить себя с толку тем, кто думает, что знает это лучше.

«И судя по тому, что в моей жизни происходит — я все делаю правильно», — констатировала звезда.

Со словами классика в комментариях согласились все, а вот утверждение Бузовой оказалось очень спорным. Фанаты отмечают, что Ольга права, ведь у нее есть многомиллионная поддержка. Вот это легендарное – «Твои люди всегда с тобой». Критики же искренне недоумевают, что такого «правильного» сделала звезда.

«А что правильного она делает? Бегает в боди по сцене и при этом не обладает никакими талантами. Слушатели почти все подростки. Ну, нет таланта у Бузовой в этой сфере. Ну, не ее это петь и танцевать. Надо заниматься тем в чем сильна», — отмечает одна из комментаторов.

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Бузова уверена, что у нее в жизни все правильно
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