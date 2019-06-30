Ольга Бузова неестественной позой испортила снимок заката

Вряд ли найдется российская звездная персона, на которую так неоднозначно реагировали бы подписчики в социальной сети Instagram, как Ольга Бузова. Практически каждый ее пост – битва ярых фанатов и беспощадных хейтеров. Одним – претит в звезде все, другие – от всего в восторге.
Новая публикация телеведущей — еще одно тому подтверждение. Ольга решила продемонстрировать красивейший закат в Испании, сопроводив снимок своими традиционным жизнеутверждающими мантрами.
«Мои хорошие! Вы только посмотрите какой шикарный закат. Фото без фильтров. Любите и будьте любимыми! Умейте получать кайф от жизни! Путешествуйте! Ставьте цели и достигайте их! Пусть у вас все получится! Пусть мечты сбываются! Будьте счастливы!», — пишет звезда.
Но подписчики обратили внимание на неестественную позу, которую Бузова приняла при этом. Комментаторы отмечают, что певица явно переборщила с фотошопом, мол, выгнуться так просто невозможно. И, собственно, кому интересно смотреть на пятую точку звезды.
«Женщины разучились стоять по-человечески», — с грустью констатирует один из комментаторов.
«Непонятно, зачем так выпячивать специально зал и такие позы как статуя, нельзя просто как обычный человек сфоткаться чтобы это было живо», — недоумевает другая подписчица.