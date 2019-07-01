39-летняя Виктория Боня «помолодела» на 20 лет

Поклонники очень удивились, как звезде удалось выйти на снимке совсем юной.

39-летняя Виктория Боня, известная светская львица и бывшая участница «Дома-2», очень внимательно следит за своей внешностью, в курсе всех косметических новинок и модных тенденций, ведь она и сама выпускает одежду. Особое внимание звезда, как известно, уделяет и фигуре. Большой ажиотаж, кстати, в Instagram вызвал ее пост, в котором она призналась, что очень рада набранному за три дня килограмму.

Все, в целом, ожидаемо, дает превосходный результат – Вика выглядит просто превосходно. Но очередной пост Бони в Сети привет ее фанатов в настоящее изумление. Все благодаря новому снимку на ужине с подружками во время отдыха в Турции. На фотографии Виктория выглядит моложе своих лет. Гораздо моложе своих лет. Лет на 20.

Поклонники признались, что они поражены такому внешнему виду звезды, ведь на снимке красавице не дашь больше 18-20 лет.

«Все-таки процедуры с лицом дают о себе знать! Выглядите круто», — отмечает подписчица.