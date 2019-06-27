Виктория Боня обрадовалась набранному за три дня килограмму

Звезда пытается поправиться, но процесс идет медленней, чем ей хотелось бы.

Социальные сети буквально наполнены всевозможными «звездными» постами об успехах и неудачах звезд на пути внешнего преображения. Одни радуются сброшенным килограммам, другие мечтают их набрать.

Виктория Боня долго не могла поправиться. Потому даже самому мизерному успеху она очень обрадовалась. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instgaram. После очередной спортивной тренировки она взвесилась и воодушевилась, увидев, что электронные весы показали 52,4 килограмма.

«Вчера у меня было психологическое взвешивание, перед которым я плотно поела. Тогда весы показали почти 53 килограмма. А теперь, оказывается, надо просто начать ходить в зал и вес появится», — рассказывает звезда, сообщив в подписи к ролику, что за три дня ей удалось набрать один килограмм.

Некоторые подписчицы, конечно, с «белой завистью» прокомментировали достижение Виктории, мол, кто-то сбросить вес не может, а кто-то пытается набрать пару кило.