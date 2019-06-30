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Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят

Супруг американской писательницы остался в восторге от презента.

Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
Крис Прэтт Фото: globallookpress.com

Актер, известный российскому зрителю по фильмам «Стражи Галактики» и «Мстители», Крис Прэтт недавно отметил юбилей. Ему исполнилось 40 лет. Жена артиста Кэтрин Шварценеггер решила быть оригинальной и подарила любимому двух питомцев. Только не собак и не кошек, а поросят.

Прэтт остался в восторге от подарка. О своих впечатлениях актер написал в блоге и заверил поклонников, что животные «не пойдут на бекон».

«Спасибо Кэтрин за моих новых питомцев – поросят породы Кун-кун! Лучший подарок на день рождения! Мы назвали их Тим и Фейт. Не могу дождаться, чтобы увидеть, когда они подрастут» — рассказал Крис.

Новых питомцев поселят на ранчо актера, что располагается в Вашингтоне. На ферме у Прэтта уже живет большая компания животных, среди которых овцы, козы и свиньи.

Напомним, актер женился на дочери Арнольда Шварценеггера в начале июня. До этого момента пара встречалась около года. Их отношения стремительно развивались.

Первый раз фотографы их увидели вместе в июне 2018-го, уже в январе Прэтт сделал Кэтрин предложение. Торжественная церемония состоялась в Калифорнии. Для этого пара сняла ранчо, откуда открывался красивый вид на океан.

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Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
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