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Крис Пратт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Для актера фильма «Стражи Галактики» это уже второй брак.

Крис Пратт женился на дочери Арнольда Шварценеггера
Пратт женился на дочери Шварценеггера Фото: globallookpress.com

Актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер после года отношений поженились. Торжественная церемония состоялась вчера в штате Калифорния. Роман звездной пары развивался быстро.

Впервые вместе их заметили фотографы в июне прошлого года. Спустя несколько месяцев пара пошла на первый серьезный шаг – Кэтрин и Крис представили друг друга своим семьям. Уже в январе 2019-го они публично объявили о помолвке. По информации интернет-издания Daily Mail, для столь особенного момента актер купил кольцо стоимостью почти 400 000 долларов.

Для торжественной церемонии пара выбрала ранчо Сан Исидро, откуда открывается вид на океан. Что касается нарядов молодоженов, то здесь все традиционно. Кэтрин сделала выбор в пользу классического белого платья без бретелей с длинным шлейфом, Крис – черного костюма.

Daily Mail пишет, что церемония собрала всех близких молодоженов. Среди гостей был и шестилетний сын Криса Пратта Джек от первого брака с американской актрисой Анной Фарис. Подробности состоявшейся свадьбы молодожены пока не раскрывают.

Напомним, в России актер Крис Пратт известен по фильмам «Парк Юрского периода», «Стражи Галактики» и «Мстители».

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Крис Пратт женился на дочери Арнольда Шварценеггера
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