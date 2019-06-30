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Семенович «выгуляла» трендовое платье в горох на итальянском курорте

Звезда российского шоу-бизнеса не забывает о модных тенденциях даже на отдыхе.

Семенович «выгуляла» трендовое платье в горох на итальянском курорте
Анна Семенович / Global look press

Лето в самом разгаре, и многие звезды российского шоу-бизнеса разъехались кто куда. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович для отпуска выбрала Италию. Звезда расслабляется на одном из местных курортов после напряженной работы в Москве.

Впрочем, даже на отдыхе Семенович старается выглядеть на все сто и не забывает о трендах. Так, для прогулки по живописным окрестностям курорта Анна выбрала модное в этом сезоне платье в горох. При этом по поводу обуви ведущая решила не ломать голову и надела шлепки.

«Жить нужно в танце и получать удовольствие от каждого мгновения. Всем отличных выходных», — пожелала артистка подписчикам в Instagram.

Большинство подписчиков оценило летний образ Анны Семенович и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Очень милое платье в горошек. Прямо создано для танцев», «Огонь», «Красотка», «Неотразимая и шикарная», «Анюта в образе», «Веселое платье в горох на самой веселой девчонке!», «Шикарное платье», — отметили поклонники в комментариях.

Ранее Семенович продемонстрировала подписчикам свои пышные формы в бикини во время отдыха в Италии. В отпуске Анна также решила отказаться от косметики.

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Семенович «выгуляла» трендовое платье в горох на итальянском курорте
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