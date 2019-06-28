ЗВЕЗДЫ

Семенович показала пышные формы в бикини на отдыхе в Италии

Певица также не побоялась отказаться от макияжа.

Семенович показала пышные формы в бикини на отдыхе в Италии
Анна Семенович. фото: globallookpress.com

Анна Семенович не только талантливая певица, но и обладательница нестандартной фигуры. Девушка не раз опровергала слухи о пластике. В доказательство своих слов, артистка даже демонстрировала архивные снимки, на которых она запечатлена в юности. В подростковом возрасте у Анны уже был немаленький размер бюста. 39-летняя звезда не теряет надежды похудеть, но также всегда подчеркивает свои формы, так как знает, какое впечатление ее фигура производит на мужчин.

Несколько дней назад Семенович отправилась в отпуск. Буквально за один день она успела пройтись по магазинам, покрасить волосы и собрать чемоданы в дорогу. Певица приехала в Италию, где теперь релаксирует и загорает. Она даже отказалась от макияжа, чтобы дать своей коже отдохнуть и получить равномерный загар. Не обошлось и без снимков в купальнике. Анна обычно облачается в закрытые наряды, но на этот раз она предстала в цветном бикини.

На новых снимках артистка позирует в бассейне, демонстрируя ошеломительное декольте и тонкую талию. «Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет», — призналась Семенович. У поклонников фигура звезды вызвала восхищение. Они одарили девушку комплиментами. «Теперь мужская часть Инстаграма не будет спать ночью», «Анют, ты прекрасна!», «Аня ,вы проста сногсшибательная», — прокомментировали пост подписчики.

Певица дала понять, что вечером планирует погулять и возможно заглянет в кафе или ресторан. Днем из-за жаркой погоды Семенович почти не отходит от бассейна, а вот вечером, когда солнце садится за горизонт, она с удовольствием наслаждается пейзажами и кормит уточек и лебедей.

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Семенович показала пышные формы в бикини на отдыхе в Италии
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