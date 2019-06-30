НОВОСТИ

Без прически и макияжа: Юлия Ковальчук заинтриговала новой фотосессией

Съемку бывшая солистка группы «Блестящие» организовала у себя дома.

Без прически и макияжа: Юлия Ковальчук заинтриговала новой фотосессией
Юлия Ковальчук Фото: globallookpress.com

36-летняя певица Юлия Ковальчук не боится показаться на публике без макияжа. В максимально естественном образе исполнительница снялась в новой фотосессии. Для съемок она также не делала прическу и выбрала минимум одежды.

Фотосессию Ковальчук организовала у себя дома. Где затем появятся новые снимки, бывшая солистка группы «Блестящие» говорить не стала.

«Причёску- не делала, макияж — не делала, одежду — не надевала (почти). Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия!Интересно посмотреть результат и как думаете для чего?» — написала в своем блоге Юлия.

Сначала предположили, что Ковальчук сделала несколько фото у бассейна. Но певица этот вариант сразу же отмела.

Новая фотосессия Ковальчук
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzVcxFfnpFB/

Версий было еще много – работа над новым клипом, съемки в рекламе пижамы, косметики и прочего. Их Ковальчук уже комментировать не стала.

Добавим, далеко не все подписчики певицы позитивно оценили ее образ. Нашлись и те, кто посоветовал Юлии чаще пользоваться косметикой. Но подобных комментариев было все же немного.

Юлию Ковальчук раскритиковали за фото без макияжа
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzVcxFfnpFB/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

новая фотосессияЮлия КовальчукЮлия Ковальчук фотоЮля Ковальчук

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Без прически и макияжа: Юлия Ковальчук заинтриговала новой фотосессией
Интересно?
Поделись с друзьями: