Без прически и макияжа: Юлия Ковальчук заинтриговала новой фотосессией

36-летняя певица Юлия Ковальчук не боится показаться на публике без макияжа. В максимально естественном образе исполнительница снялась в новой фотосессии. Для съемок она также не делала прическу и выбрала минимум одежды.

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Фотосессию Ковальчук организовала у себя дома. Где затем появятся новые снимки, бывшая солистка группы «Блестящие» говорить не стала.

«Причёску- не делала, макияж — не делала, одежду — не надевала (почти). Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия!Интересно посмотреть результат и как думаете для чего?» — написала в своем блоге Юлия.

Сначала предположили, что Ковальчук сделала несколько фото у бассейна. Но певица этот вариант сразу же отмела.

Версий было еще много – работа над новым клипом, съемки в рекламе пижамы, косметики и прочего. Их Ковальчук уже комментировать не стала.

Добавим, далеко не все подписчики певицы позитивно оценили ее образ. Нашлись и те, кто посоветовал Юлии чаще пользоваться косметикой. Но подобных комментариев было все же немного.