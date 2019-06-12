Натуральная красота: Юлия Ковальчук поделилась летним фото без макияжа

Юлия Ковальчук — успешная и талантливая певица, востребованная ведущая различных мероприятий и просто счастливая жена и мать. С наступлением лета артистка не упускает возможности полностью насладиться этим временем года.

Так и в этот раз Ковальчук поделилась на своей странице в соцсети Instagram фотографией, на которой она отдыхает рядом с бассейном. При этом певица решила полностью отказаться от косметики и продемонстрировать поклонникам естественную красоту.

«Юлия, а какого цвета у вас глаза? — Цвета бассейна», — подписала фотографию Ковальчук.

Многие подписчики оценили натуральную красоту любимой артистки и поинтересовались, как ей удается поддерживать ровный и красивый цвет лица. Не забыли фанаты также сделать комплимент бездонным голубым глазам Юлии.

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«Юля, привет) а какие маски для лица наносите что имеете такой прекрасный цвет лица если не секрет?», «Красивая, настоящая», «Глаза нереально красивые», «Если бы была мужчиной, обратила бы внимание именно на такую внешность. Она не кукольная, а настоящая», «Юль, ты натуральная- домашняя. Это же так приятно! Не все это понимают», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, недавно Юлия Ковальчук порадовала фанатов фотографией в одном купальнике, где она продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.